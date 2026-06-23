L’Atlético charge publiquement Julian Alvarez et annonce porter plainte contre le FC Barcelone !

Hier soir, alors que l’Argentine fêtait sa victoire 2-0 face à l’Autriche, le record de Lionel Messi et la qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, Julian Alvarez a enfin lâché sa bombe. « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ». Depuis plusieurs jours, la presse espagnole indiquait que l’un des courtisans de l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, attendait qu’Alvarez fasse connaître publiquement ses intentions pour cet été. C’est donc chose faite.

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Sans surprise, cette déclaration a envenimé un peu plus les relations entre l’Atlético et les Blaugranas. Dans un communiqué envoyé au journal AS, les Colchoneros ont répété qu’ils n’avaient aucune envie d’envoyer leur buteur chez le rival culé. «Barcelone ne pourra rien payer pour Julián, et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit ils ne donnent rien». Quelques heures plus tard, le dirigeant madrilène Gil Marin, est sorti du silence au micro de l’agence de presse espagnole EFE. Ce dernier a, dans un premier temps, taclé publiquement Julian Alvarez.

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Les méthodes du Barça pointées du doigt

« Je regrette beaucoup ses propos. Ce n’était pas le jour pour faire de telles déclarations, c’était le jour de Messi et de la sélection argentine, pas celui de Julian. Julian a un rêve et nous, les supporters de l’Atlético, nous avons aussi des rêves. C’est vrai qu’il nous a parlé, mais il connaît aussi parfaitement notre position, car nous avons été très clairs : l’Atleti ne souhaite pas céder ses droits (économiques et sportifs). C’est un grand joueur et nous sommes très fiers qu’il joue avec nous », a-t-il déclaré, avant de charger ensuite le FC Barcelone et d’annoncer qu’une plainte allait être déposée auprès de la FIFA.

« Barcelone nous manque de respect. Ils pensent pouvoir nous prendre de haut, qu’on est faibles ou stupides. Mais ce qu’ils montrent en réalité au monde entier, c’est une manière d’agir qui les définit. Ils nous mentent, au joueur, aux médias, et ils mentent aussi à leurs propres supporters. Ils essaient de faire croire à tout le monde qu’ils peuvent prétendre mener une opération pour laquelle ils ne sont en réalité pas capables. Ce n’est pas la première fois que le FC Barcelone agit ainsi, et le monde du football en est parfaitement conscient. L’année dernière, ils ont fait quelque chose de très similaire avec Nico Williams et l’Athletic Club. Notre responsabilité est de défendre les intérêts de l’Atlético de Madrid et c’est pourquoi nous allons déposer une plainte auprès de la FIFA contre le FC Barcelone pour avoir négocié avec un joueur sous contrat en vigueur pendant la période protégée. » La suite au prochain épisode.