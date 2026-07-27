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Équipe de France : Laurent Blanc monte au créneau pour Zinédine Zidane

Par Allan Brevi
1 min.
L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc @Maxppp

Alors que Zinédine Zidane s’apprête à prendre les commandes de l’équipe de France après le départ acté de Didier Deschamps, les interrogations commencent déjà à apparaître autour de sa capacité à gérer la pression liée au poste de sélectionneur. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Laurent Blanc a tenu à défendre son ancien coéquipier en sélection, estimant que son parcours et son expérience suffisent largement à répondre aux doutes. Pour l’ancien entraîneur du PSG et de l’OL, Zidane possède déjà toutes les armes nécessaires pour réussir à la tête des Bleus.

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« J’ai entendu ici ou là : "ça va être dur, il va voir, les Bleus c’est particulier…" Mais, franchement, il va voir quoi Zidane ? De quoi veux-tu qu’il ait peur ? Il a gagné 3 Ligue des Champions comme coach, il a été champion du monde et tu penses que cette mission va le mettre en émoi ? », a lancé Laurent Blanc, avant d’ajouter : « il sait parfaitement ce qui l’attend. Il sera le plus grand quand ça gagne et on lui rentrera dedans après les défaites. Il en a vu d’autres. Je le connais un peu, il y va surtout avec un plaisir immense. Et j’espère pour le nôtre aussi. » Voilà qui est très clair.

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