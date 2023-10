Eden Hazard va finalement rejouer en France !

Libre depuis son départ du Real Madrid au début de l’été, Eden Hazard peut encore rejoindre le club qu’il souhaite. Même si le mercato est fermé, il pourrait s’engager en tant que joueur sans contrat. Pour le moment, il aurait refusé de poursuivre sa carrière en Belgique, aux côtés de ses deux autres frères, puisqu’il se sent bien à Madrid, tout comme sa famille. Et alors que certains médias évoquaient un départ à la retraite de l’international belge de 32 ans, l’attaquant va bel et bien rejouer… pour une œuvre caritative.

Le Variétés Football Club de France vient d’annoncer la présence de l’ancien joueur du LOSC pour le match de solidarité face à la Team Calais, le 18 octobre, au stade de l’Épopée de Calais. Une rencontre au profit des Pièces Jaunes, dans laquelle Eden Hazard jouera aux côtés de Didier Deschamps, Laurent Blanc, ses anciens partenaires lillois Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye, l’humoriste Redouane Bougheraba ou encore la star de l’UFC, Ciryl Gane. Le Belge retrouvera donc les terrains pour la bonne cause, lui qui n’a plus disputé un match officiel depuis le 13 mai dernier.