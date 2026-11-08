Menu Rechercher
Commenter 2
Première Ligue

Le RC Lens féminin battu 7-1 par l’OL Lyonnes

Par Jordan Pardon
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Lens 1-7 Lyon

Semaine noire pour le RC Lens. Trois jours après la défaite 9-1 de l’équipe masculine face à Côme en Ligue des Champions, l’équipe féminine a aussi pris la foudre dans son championnat. Face à l’OL Lyonnes, leader d’Arkema Première Ligue, les Lensoises se sont inclinées 7-1 ce samedi soir.

La suite après cette publicité

Après 20 minutes de jeu, les vice-championnes d’Europe menaient déjà 4-0 grâce à deux buts de la tête d’Egurrola (3e) et de Dumornay (5e), puis un doublé de Katoto (13e, 20e). L’internationale espoir tricolore, Fanny Rossi, a réduit l’écart (29e), mais Lily Yohannes sur un caviar d’Egurrola (45+2e), Hegerberg sur un service de Brand (89e), et Wendie Renard (90+4e) sur penalty, ont terminé le travail. Les Lensoises sont dernières de leur championnat.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Première Ligue
Lens

En savoir plus sur

Première Ligue Arkema Première Ligue
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier