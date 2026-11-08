Le RC Lens féminin battu 7-1 par l’OL Lyonnes

Semaine noire pour le RC Lens. Trois jours après la défaite 9-1 de l’équipe masculine face à Côme en Ligue des Champions, l’équipe féminine a aussi pris la foudre dans son championnat. Face à l’OL Lyonnes, leader d’Arkema Première Ligue, les Lensoises se sont inclinées 7-1 ce samedi soir.

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Après 20 minutes de jeu, les vice-championnes d’Europe menaient déjà 4-0 grâce à deux buts de la tête d’Egurrola (3e) et de Dumornay (5e), puis un doublé de Katoto (13e, 20e). L’internationale espoir tricolore, Fanny Rossi, a réduit l’écart (29e), mais Lily Yohannes sur un caviar d’Egurrola (45+2e), Hegerberg sur un service de Brand (89e), et Wendie Renard (90+4e) sur penalty, ont terminé le travail. Les Lensoises sont dernières de leur championnat.