OM : Antonio Conte félicite Igor Tudor

Avant le match entre Tottenham et l'Olympique de Marseille ce mercredi pour la 1ère journée de Ligue des Champions, Antonio Conte est revenu sur le travail effectué par Igor Tudor dans la cité phocéenne durant la traditionnelle conférence de presse d'avant match. L'entraineur italien n'a d'ailleurs pas tari d'éloges envers son ancien coéquipier au sein de la Juventus. Les deux hommes s'apprécient et se respectent mutuellement, comme le prouvent les propos du Mister.

« Igor est un ami et nous avons joué ensemble à la Juve de nombreuses années. C'est vraiment un bon gars, je suis très heureux de le voir sur le banc d'un club européen important », s'est tout d'abord réjoui Antonio Conte avant de poursuivre son propos. « Il fait vraiment du bon boulot, il aime beaucoup travailler et son équipe a les idées très claires. Je lui souhaite le meilleur, pour lui et pour Marseille. À part pour les deux matches face à nous », a-t-il conclu avec un soupçon d'ironie.