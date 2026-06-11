Djimi Traoré, Monaco : «je veux franchir un cap dans ma carrière d’entraineur»

Le grand public se souvient évidemment de sa belle et longue carrière de joueur. Passé par le RC Lens, l’Olympique de Marseille ou encore l’AS Monaco, le défenseur international malien a surtout connu la gloire éternelle avec Liverpool, en participant activement à la mythique remontada face à l’AC Milan (3-3) en finale de la Ligue des Champions 2004-2005. Mais depuis qu’il a raccroché les crampons outre-Atlantique, Djimi Traoré a entamé sa reconversion. Immédiatement après sa retraite sportive, il passe ses diplômes et intègre le staff des Seattle Sounders en MLS. D’abord entraîneur adjoint de l’équipe réserve en USL, il est très vite promu en équipe première, où il officiera pendant six ans en tant qu’adjoint, se forgeant une solide réputation de tacticien.

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En 2021, il donne une nouvelle dimension à sa jeune carrière en devenant l’entraîneur principal de la célèbre Right to Dream Academy. À la tête d’une équipe composée des meilleurs espoirs du FC Nordsjælland (Danemark) et des pépites venues des académies d’Égypte et du Ghana, il confirme son excellence dans le développement des jeunes. C’est là que l’AS Monaco le repère, le rapatriant en Principauté il y a deux ans pour prendre les rênes de son très exigeant Groupe Élite. Une mission taillée sur mesure pour celui qui fait du développement de la formation sa spécialité absolue, ayant notamment vu éclore sous ses ordres des talents comme Bamba, Cabral ou Nibombé.

Quelques touches en Ligue 1, en MLS et au Danemark

Aujourd’hui, l’heure est au changement. Interrogé par nos soins, le technicien a accepté de se livrer sur sa philosophie et ses qualités d’entraîneur : « Ma philosophie repose avant tout sur l’exigence et le professionnalisme. Que ce soit avec mon staff ou mes joueurs, j’instaure des standards de travail très élevés. Le développement des jeunes talents, c’est véritablement là que je puise ma force et mon énergie. J’accorde une importance capitale au management humain : construire la confiance, imposer le respect et maintenir une discipline de fer. À mes yeux, intégrer l’environnement d’une équipe première est un privilège immense. Les jeunes doivent prouver chaque jour, avec une forte mentalité de compétiteur, qu’ils méritent d’y être. »

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Muni de ses diplômes (UEFA A/Youth et la prestigieuse Licence UEFA Pro), le tacticien de 44 ans, parfaitement bilingue français et anglais, se sent désormais armé pour diriger au plus haut niveau. Une ambition qu’il nous a confirmée avec beaucoup de transparence au moment d’évoquer son avenir proche. « Mon aventure avec l’AS Monaco prendra fin ce 30 juin. Ces deux saisons passées à la tête du Groupe Élite ont été passionnantes, me permettant de mettre en place mes principes fondamentaux et de me frotter à de très gros clubs européens, notamment lors de notre parcours en Youth League. Aujourd’hui, je veux franchir un cap dans ma carrière d’entraineur et je cherche un poste d’adjoint de premier plan, ou idéalement, à devenir coach principal chez les professionnels. Je dispose d’ores et déjà de quelques touches pour intégrer un staff en Ligue 1, mais je garde également des pistes très sérieuses en MLS, sans oublier quelques belles possibilités au Danemark. » Le message est passé.