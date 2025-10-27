OL : l’impressionnante montée en puissance du supersub Afonso Moreira

Cet été, Afonso Moreira (20 ans) a donné le ton du mercato de l’Olympique Lyonnais. En effet, le Portugais, méconnu en France, est un véritable pari sur l’avenir. Les Gones ont décidé de miser sur des profils jeunes et prometteurs. Ce qui correspond totalement à celui d’Afonso Moreira, talent élevé au sein du centre de formation du Sporting CP. Là-bas, il y a fait ses classes chez les jeunes avant d’évoluer avec l’équipe réserve. Mais l’OL, qui s’est attaché les services d’un recruteur qui chasse notamment au Portugal, est tombé sous son charme. Il est ainsi arrivé entre Rhône et Saône le 22 juillet dernier pour passer un cap dans sa jeune carrière.

L’ailier gauche, qui a signé un bail de 4 ans, arrivait surtout pour occuper un rôle de doublure, lui qui a pu échanger avec le staff. «J’ai eu l’opportunité de parler avec Paulo Fonseca. Il a joué un rôle important dans ma venue ici. Je vais tout faire pour aider l’équipe et donner le maximum pour le coach.». C’est donc sur le banc qu’il a pris place, dans l’ombre du titulaire Malick Fofana. Afonso Moreira, dont la vitesse et la percussion ont fait mouche durant la pré-saison, a dû se contenter de miettes. En effet, il n’a pris part qu’à 9 rencontres toutes compétitions confondues (3 matches sur le banc sans entrer en jeu, ndlr), mais seulement aucune en tant que titulaire.

La semaine folle d’Afonso Moreira

Volontaire, mais pas toujours juste dans ses choix, le Portugais né en 2005 a malgré tout été décisif sur les 122 minutes qu’il a pu jouer. En effet, il a été buteur sur contre jeudi soir lors de la victoire face à Bâle en Ligue Europa (2-0). En forme, il a de nouveau trouvé le chemin des filets dimanche soir lors du choc face à Strasbourg. Entré en jeu après la blessure de Malick Fofana, le remuant Afonso Moreira a donné le tournis aux Alsaciens, qui étaient en infériorité numérique. Il s’est distingué en inscrivant un but tout simplement sublime d’une frappe lourde imparable. Il a fait trembler les filets et offert la victoire 2 à 1 aux siens à la 90e+2 dans un Groupama Stadium en feu. Une semaine de rêve donc pour le Portugais, qui était très heureux après la rencontre.

« C’est un but incroyable, encore plus à domicile. Je suis très heureux de marquer ce soir, c’est un travail d’équipe. Pour Malick, je n’en sais pas plus, j’espère qu’il pourra jouer bientôt. C’est un championnat incroyable, on a pu le voir avec le rythme de ce genre de match, c’était important pour nous de gagner. On espère encore enchaîner une bonne série ! » En confiance, Afonso Moreira pourrait enchaîner mercredi face au Paris FC puisque Fofana, titulaire à son poste, est incertain après avoir été touché notamment à la cheville. Cela peut permettre à l’ancien du Sporting CP de gratter un peu plus de temps de jeu et de montrer qu’on peut compter sur lui. Ce qui est sûr, c’est que ses efforts et son travail sont remarqués à Lyon.

Un remplaçant bientôt sur le devant de la scène ?

Jorge Maciel en a parlé. «Afonso, c’est un message pour tout le monde : c’est un garçon qui travaille tous les jours, qui apporte son énergie. Quand tu t’entraînes bien, que tu gardes le sourire et que tu tires le groupe vers le haut, ça finit toujours par payer.» Son capitaine, Corentin Tolisso, est aussi ravi pour lui. «C’est magnifique. Je suis très content pour Afonso. Il avait déjà marqué jeudi. Là, il marque encore. Je pense que c’est le travail qui est tout simplement récompensé. Il a peu de temps de jeu depuis le début de la saison, mais à chaque fois qu’il rentre il montre ses qualités. Je le vois s’entraîner au quotidien et c’est vraiment un garçon qui a un bon état d’esprit. Il se donne toujours à fond et quand tu ne triches pas, à un moment donné tu es récompensé.»

Il poursuit : «aujourd’hui (hier), il est plus que récompensé. Donc je suis content pour lui.» Moussa Niakhaté salue aussi son coéquipier. «C’est le travail. Afonso est arrivé il y a trois mois. Il lance vraiment sa carrière maintenant car au Sporting il avait joué 2 ou 3 matches en pro. Il travaille énormément. Il a joué quelques bouts de matches, 5 ou 6 minutes par-là. Il défendait comme un fou, il ne lâchait rien. Aujourd’hui, ça reste un joueur offensif et il est récompensé avec ce but. Jeudi, il nous a offert le but du break pour souffler. Le travail est récompensé et je suis très content pour lui.» L’OL est donc ravi pour sa recrue, qui déploie petit à petit ses ailes. « C’est une question de patience, je suis jeune, je dois travailler, montrer que je suis présent, profiter des opportunités qu’on me donne. Je suis derrière Malick, qui est un crack et avec qui j’apprends tous les jours», expliquait-il jeudi soir. A présent, il pourrait bien mettre en application ce qu’il a appris de son jeune coéquipier dès mercredi à Paris.