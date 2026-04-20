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Liverpool : la mise au point de Dominik Szoboszlai sur son avenir

Par Aurélien Macedo
1 min.
Liverpool @Maxppp

Vainqueur d’Everton ce dimanche lors du derby (2-1), Liverpool a conforté sa cinquième place et dispose de 7 points d’avance sur Chelsea à cinq journées de la fin. En bonne posture pour se qualifier en Ligue des Champions, les Reds ont fait une bonne opération et vont devoir confirmer cela lors des prochaines semaines. Homme fort du club coaché par Arne Slot, Dominik Szoboszlai a été précieux avec 12 buts et 9 passes décisives en 48 matches.

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Arrivant à deux ans de la fin de son contrat, il a commenté sa situation personnelle après le derby : «il n’y a pas eu de véritable avancée concernant mon nouveau contrat. Mon contrat se termine en 2028, donc je suis prêt à tout donner chaque jour, chaque semaine, et on verra ensuite. J’adore être ici, comme je l’ai dit à maintes reprises. J’adore les supporters et je me sens vraiment bien ici. Ma famille est heureuse. On verra bien.»

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