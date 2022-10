OM : Pablo Longoria prend position dans la délicate gestion de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a vécu deux gros bouleversements : le départ soudain d’un Jorge Sampaoli apprécié par son groupe et l’intronisation de l’inexpérimenté, mais rigide Igor Tudor. Rapidement décrit comme un coach à poigne, le Croate ne faisait pas vraiment l’unanimité. Au tout début de la saison, il a même été sifflé par le public de l’Orange Vélodrome. Et puis les résultats ont suivi et aujourd’hui, Tudor a mis en sourdine toutes les critiques à son encontre. Invité sur RMC Sport, Pablo Longoria est revenu sur l’entrée en matière très difficile de l’ancien défenseur.

« Je comprends les doutes quand ça commence, surtout avec une équipe qui a fini deuxième la saison dernière. C’est normal de se demander si c’est normal de changer maintenant. C’est normal d’avoir du changement. Je considère qu’il est au niveau des attentes qu’on avait. On voulait ce type de jeu plus vertical, plus agressif. On voulait aussi ce changement dans la mentalité avec un entraîneur plus rigide », a-t-il déclaré, avant de s’attaquer à un autre cas très médiatisé à Marseille : Dimitri Payet.

Longoria soutient Tudor

Érigé au statut de « marseillais à vie » par Jacques-Henri Eyraud et installé dans un fauteuil par Jorge Sampaoli, le Réunionnais joue aujourd’hui les remplaçants de luxe pour Igor Tudor. Et encore, le Croate ne le fait pas toujours entrer. Titularisé à seulement quatre reprises en Ligue 1, Payet n’a même pas participé au Clasico face au PSG. Tudor est-il trop dur vis-à-vis d’un élément considéré comme l’un des leaders techniques de l’équipe ? Pour Longoria, Tudor fait les bons choix et Payet travaille comme il faut pour tenter de retrouver une place plus importante.

« Il faut défendre l’autorité d’un coach. Ce n’est pas contrariant, je tiens mes principes. Un joueur doit s’adapter au collectif. Comment mettre en place le meilleur onze. C’est aux joueurs de se mettre à disposition. L’attitude de Payet est irréprochable. Il cherche à se mettre à disposition malgré un jeu totalement différent. C’est très compliqué parce qu’il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs en Europe qui jouent ce type de jeu. Pour un joueur de 20 ans, c’est facile. Pour un autre de 35 ans, il faut un peu plus de temps. L’attitude qu’il a à chercher à entrer dans tous les mécanismes de l’équipe c’est intéressant. » Reste à savoir si cette situation pourra continuer ainsi sur la durée.