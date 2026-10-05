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Argentine : le gardien du Bénin prévient Lionel Messi avant son dernier match

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine Bénin

Alors que le Bénin s’apprête à défier l’Argentine au Stade Monumental, dans le cadre du dernier match de Lionel Messi avec l’Albiceleste à domicile, Marcel Dandjinou sera dans les buts béninois. Interrogé par MARCA depuis Buenos Aires, le gardien de 28 ans a reconnu l’immense portée de ce rendez-vous, tout en rappelant que son équipe ne comptait pas simplement assister à la fête.

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Dandjinou a notamment été interrogé sur la possibilité de laisser Messi inscrire un but pour son dernier match, notamment sur penalty. La réponse du portier béninois a été très claire : « non, non. Je suis gardien de but, et mon rôle est d’arrêter les tirs. Même si c’est la dernière minute et qu’il y a un penalty, si Messi le tire, j’essaierai de l’arrêter. C’est aussi simple que ça : c’est le football. Oui, nous sommes là pour célébrer Messi, mais personne ne nous a dit qu’on devait lui offrir un but. Et connaissant Messi, on n’a pas besoin de lui faire de cadeau. S’il veut marquer, il devra tout faire pour y arriver. » Des propos qui résument l’état d’esprit du Bénin avant cette affiche : admirer la légende, mais surtout tenter de lui résister sur le terrain. Rendez-vous cette nuit.

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