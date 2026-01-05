PSG : la statistique folle de Désiré Doué

Désiré Doué a débuté son année de manière tonitruante avec le PSG. Ce dimanche, face au Paris FC, le jeune milieu offensif tricolore a ouvert le score d’une frappe sous la barre, rappelant une nouvelle fois son efficacité et son sens du placement dans la surface. Son influence sur le jeu parisien ne se limite pas aux buts. Avec plusieurs dribbles percutants, des combinaisons rapides et un pressing constant, Doué impose sa présence et dynamise l’attaque du PSG.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis ses débuts en compétition officielle avec le club, le PSG n’a jamais perdu lorsqu’il a trouvé le chemin des filets. Avec 19 victoires, 0 nul et 0 défaite, son but face au Paris FC prolonge une statistique impressionnante et témoigne de l’impact décisif du Golden Boy sur les résultats parisiens. Une tendance qui confirme l’importance croissante de Doué dans le collectif de Luis Enrique.