Ligue 1 : Lille concède le nul à Clermont, Brest se rapproche de la Ligue des Champions

Après la victoire importante de l’OGC Nice face au Stade de Reims (2-1), la 15e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche soir. Derrière le PSG, Nice et Monaco, le LOSC devait s’imposer chez Clermont afin de recoller au podium. Mais les Dogues sont tombés dans le piège et n’ont pu faire mieux que ramener le point du nul. Clermont aurait même pu faire le hold-up après une belle action d’Allevinah (50e). Un bon résultat pour le CF63, qui prend un point important dans la course au maintien et garde quatre points d’avance avant le match de l’OL. En revanche, le LOSC peut avoir des regrets puisqu’il reste à trois points de Monaco et voit Brest se rapprocher.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 27 15 8 7 6 2 19 11 17 Clermont 11 15 -12 2 5 8 9 21

Car de leur côté, les Brestois ont réalisé le coup parfait en venant à bout de Metz grâce à une réalisation en fin de match de Le Douaron (1-0, 75e). Une victoire importante au terme d’un match très disputé qui permet au SB29 de grimper au cinquième rang, à deux points du LOSC. Enfin, Le Havre pensait avoir arraché le nul contre Strasbourg grâce à un but de Salmier en seconde période (1-1, 49e). Mais en toute fin de match, sur un dernier corner, Sylla offrait la victoire au RCSA. Le HAC concède une nouvelle défaite et n’avance pas, mais Strasbourg prend trois points très important dans la course au maintien et monte au 10e rang. Un multiplex peu prolifique, mais qui oblige l’OL à remporter son match contre Toulouse et gagner des points pour se rapprocher des autres poursuivants.

Les résultats de l’après-midi