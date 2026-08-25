Ligue des Champions : l’OL a dû gérer un sacré problème avant le Fenerbahçe

Le choc est désormais tout proche et l’Olympique Lyonnais sait qu’il joue une partie majeure de son avenir européen. Après avoir parfaitement négocié le déplacement particulièrement bouillant à Istanbul, l’OL s’apprête à retrouver Fenerbahçe mercredi soir au Groupama Stadium avec une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions en ligne de mire. Le match nul obtenu lors du match aller (1-1) a placé les Lyonnais dans une position favorable, mais personne au club ne veut considérer cette double confrontation comme déjà réglée. L’ambiance attendue à Décines, la pression inhérente à un barrage de C1 et le contexte entourant la venue du club turc imposent une concentration maximale. Après avoir résisté à la ferveur du Şükrü Saracoğlu, les hommes de Paulo Fonseca vont désormais devoir gérer la pression d’un public lyonnais qui attend une grande soirée européenne.

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Le rendez-vous est d’autant plus attendu que Fenerbahçe reste capable de faire basculer une rencontre sur une séquence ou un fait de jeu. L’OL le sait et refuse donc de se laisser griser par son joli visage affiché à Istanbul. Le scénario du match aller a donné de la confiance au groupe lyonnais, mais il a aussi rappelé à quel point cette confrontation pouvait rapidement devenir électrique. Dans ce contexte, le Groupama Stadium devra pleinement jouer son rôle et offrir une atmosphère favorable aux Lyonnais. Les souvenirs douloureux de précédentes confrontations avec des clubs turcs expliquent aussi la vigilance déployée depuis plusieurs jours. Sur le terrain, Lyon devra rester focalisé sur son objectif afin de valider le travail effectué lors de la première manche et retrouver durablement la plus prestigieuse des compétitions européennes.

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437 billets illégaux interceptés

Dans les coulisses, l’organisation de cette rencontre est devenue un dossier à part entière. Selon Le Progrès, l’OL a travaillé en amont pour éviter que le Groupama Stadium ne se retrouve dans une configuration susceptible de créer des tensions dans les tribunes. Le club a notamment renforcé sa politique de billetterie afin de limiter la revente illégale et empêcher des supporters de Fenerbahçe d’obtenir des places dans les secteurs réservés au public lyonnais. Une surveillance particulière des plateformes de revente et des réseaux sociaux a été mise en place, avec un travail combinant outils techniques et signalements des supporters. Cette opération a déjà conduit à la désactivation de 437 billets identifiés dans le cadre de reventes illégales. Une mesure forte qui montre l’importance accordée à cette problématique à l’approche de cette affiche particulièrement sensible.

La prudence reste donc le maître mot à l’approche du coup d’envoi. Un important dispositif de sécurité sera déployé autour du Groupama Stadium, avec la mobilisation des services de l’État, des forces de police, des secours, des clubs et des acteurs chargés des transports. Les supporters de Fenerbahçe devront respecter un dispositif spécifique avec un point de rendez-vous obligatoire à Eurexpo avant de rejoindre le stade. Un périmètre de sécurité a également été défini autour de l’enceinte et l’utilisation d’engins pyrotechniques sera interdite. Environ 2 200 supporters de Fenerbahçe sont attendus, dont 200 VIP, ce qui explique la préparation minutieuse de cette soirée. Lyon veut donc pouvoir compter sur un Groupama Stadium largement acquis à sa cause et éviter tout incident qui pourrait détourner l’attention de l’essentiel. La qualification se jouera d’abord sur la pelouse, mais aucune imprudence ne sera permise autour du stade.