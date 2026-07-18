Tanguy Kouassi a passé sa visite médicale avec le LOSC

Tanguy Kouassi au LOSC, c’est quasiment fait. Comme nous vous l’avons révélé la semaine dernière, un accord a été trouvé entre le FC Séville et le club lillois pour un transfert de l’ex-joueur du PSG et du Bayern. Les deux clubs se sont facilement entendus, Séville étant prêt à faciliter son départ, à un an de la fin du contrat du joueur, pour dégraisser sa masse salariale.

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Selon nos informations, Tanguy Kouassi a passé sa visite médicale avec succès, ce samedi, dans le Nord. L’officialisation de son arrivée ne devrait donc plus tarder. Sauf surprise, l’ex-international U21 français devrait être la 3e recrue du LOSC durant ce mercato estival.