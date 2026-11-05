Real Madrid : Mario Suárez détruit Camavinga et encense Tchouameni

Malgré la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’AEK Athènes en Ligue des champions, Eduardo Camavinga n’a pas convaincu tout le monde. Titularisé au milieu de terrain aux côtés de Bernardo Silva en l’absence d’Aurélien Tchouaméni, laissé au repos par José Mourinho, l’international français a été vivement critiqué par Mario Suárez. L’ancien milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, désormais consultant pour Movistar, estime que Camavinga n’offre pas suffisamment de garanties dans les rencontres importantes. « Camavinga n’a pas le niveau pour jouer un grand match avec le Real Madrid parce qu’il abandonne trop souvent sa position. Tchouaméni est un joueur indispensable dans cette équipe », a-t-il déclaré après la rencontre. Selon lui, les nombreuses montées de Camavinga déséquilibrent le milieu madrilène et exposent davantage la défense. Un problème particulièrement visible face à l’AEK, où les Merengues ont encaissé deux buts avant de finalement renverser la situation.

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À l’inverse, Mario Suárez considère Aurélien Tchouaméni comme un élément essentiel de l’équilibre collectif du Real Madrid. « Il permet à tout le monde de se sentir plus à l’aise et plus libre. On parle peu de lui, mais il rend ses coéquipiers meilleurs et l’équipe est plus compacte lorsqu’il est présent », a expliqué l’ancien international espagnol. Pour le consultant, la capacité de Tchouaméni à protéger sa défense et à couvrir les espaces laissés par ses partenaires fait toute la différence, notamment face aux adversaires les plus dangereux. Ces critiques interviennent pourtant alors que Camavinga semblait retrouver son meilleur niveau ces dernières semaines. Le Français avait notamment réalisé une belle entrée lors du Clasico face au FC Barcelone, avec une passe décisive pour Kylian Mbappé. Mais pour Mario Suárez, ses qualités physiques et sa capacité à se projeter vers l’avant ne suffisent pas à faire de lui une véritable alternative à Tchouaméni au poste de sentinelle.