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Coupe du Monde 2026, Maroc : la réaction à chaud de Mohamed Ouahbi

Par Josué Cassé
1 min.
Mohamed Ouahbi, le nouveau sélectionneur du Maroc @Maxppp
Canada 0-3 Maroc
winamax
1 5.25 N 3.40 2 1.78 bonus 100€

Contrat rempli pour le Maroc. Opposés au Canada, ce vendredi soir, au NRG Stadium de Houston, les Lions de l’Atlas ont assuré l’essentiel en venant à bout des Canucks (3-0). Après la rencontre, le sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi, a livré ses premiers ressentis au micro de beIN SPORTS.

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«Oui l’objectif prioritaire était la qualification, je m’attendais aussi à une certaine manière de jouer de notre part, le Canada a bien joué le coup, ils ont été impressionnants mais j’ai aimé notre réaction. On a sur leur faire du mal en deuxième mi-temps. Si on veut aller loin il faut passer par des moments difficiles, mais je suis très content. L’envie était là, c’est un match qui nous a coûté beaucoup d’énergie», a ainsi lancé le technicien de 49 ans avant de se projeter sur les quarts de finale : «France ou Paraguay ? Cela ne change rien pour nous. Nous sommes prêt, quel que soit l’adversaire». Le message est passé.

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