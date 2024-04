Jamal Musiala se prononce sur son avenir

À tout juste 21 ans, Jamal Musiala est devenu un joueur essentiel au Bayern Munich. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le jeune milieu offensif allemand, qui évolue dans le club depuis ses 16 ans, réalise sa meilleure saison depuis ses débuts, avec un nombre impressionnant de buts et de passes décisives. Dans une interview accordée au quotidien espagnol Marca, Jamal Musiala s’est dit concentré sur l’instant présent : « je ne cherche pas beaucoup plus loin. Cela a toujours été une de mes forces : me concentrer uniquement sur le présent. Le football est ici et maintenant et mon seul défi est d’essayer de m’améliorer chaque jour. J’espère cependant être un meilleur joueur dans cinq ans qu’aujourd’hui ».

La suite après cette publicité

Il ajoute ensuite : « cela voudrait dire que j’aurai travaillé très dur. Et bien sûr, si vous avez remporté des titres… c’est encore mieux. Je suis venu au football pour essayer d’être meilleur à chaque match et de gagner tout ce qui est possible avec mon équipe et mon équipe nationale ». Déjà quadruple vainqueur de la Bundesliga (2020, 2021, 2022 et 2023) et de la Ligue des Champions (2020), le jeune milieu offensif pourrait ajouter une deuxième coupe aux grandes oreilles à son palmarès cette année. Pour cela, son club doit d’abord réussir à éliminer le Real Madrid en demi-finale.