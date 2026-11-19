À quelques jours du retour de la Liga, l’atmosphère est particulièrement électrique au sein du FC Barcelone, qui doit composer avec deux dossiers brûlants issus de cette trêve internationale. Alors que l’état physique de Frenkie de Jong suscite de vives inquiétudes en Catalogne, c’est surtout le cas Raphinha qui fait grincer des dents en interne : expulsé lors de la défaite face au Japon et donc privé du second match amical contre Singapour, l’ailier brésilien a tout de même été retenu par la Seleção au lieu de rentrer plus tôt se reposer en Espagne. Interrogé sur cette situation agaçante pour Hansi Flick au micro de la radio Catalunya Ràdio, le directeur sportif blaugrana Deco a toutefois tenu à apaiser les tensions concernant la gestion de son joueur avec la fédération auriverde : « nous avons parlé avec la Fédération brésilienne, j’ai une bonne relation avec le directeur sportif, nous avons discuté. La dynamique n’a pas beaucoup changé, elle devait soit revenir demain, soit plus tôt, et il y avait une célébration. Il a continué à s’entraîner, sans problème. »

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Pour autant, le dirigeant portugais n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la surcharge du calendrier international et ces tournées asiatiques dictées par des impératifs financiers plutôt que sportifs. Toujours sur les ondes de Catalunya Ràdio, Deco a ainsi poussé un sérieux coup de gueule contre l’organisation des matchs amicaux à l’autre bout du monde, pointant l’impuissance des clubs face aux instances : « la sélection sera toujours un sujet difficile et compliqué à expliquer. Les compétitions sont inventées chaque année. Au moins, la Ligue des Nations t’oblige à être en Europe, pas comme les matchs amicaux. Tu vas m’expliquer comment jouer au Brésil à Singapour, au Japon. Il y a des intérêts économiques ; si la FIFA le permet et que les fédérations les appellent, il n’y a rien à faire. »