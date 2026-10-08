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Ligue 1

AS Monaco : Filipe Luis donne des nouvelles de Folarin Balogun

Par Aurélien Macedo
1 min.
Folarin Balogun en échec face à Tottenham @Maxppp

À deux doigts d’un départ à Everton en fin de mercato, Folarin Balogun (25 ans) est finalement resté du côté de l’AS Monaco. Laissé de côté en début de saison, il a disputé un quart d’heure de jeu contre Lens (2-1) juste avant la trêve internationale. Interrogé par l’After Foot sur RMC, le coach monégasque Filipe Luis a fait le point sur la situation du buteur américain.

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« Il a fait toute la préparation depuis la fin de la Coupe du Monde, a joué ses dernières minutes avant la trêve. Folarin a beaucoup travaillé durant la trêve pour revenir à son meilleur niveau. Il est prêt à se battre pour une place dans l’équipe. C’est un très bon joueur qui a performé l’an dernier », a ainsi expliqué le coach brésilien.

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