Real Madrid : Ferland Mendy donne de ses nouvelles

Cet été, le Real Madrid a recruté Marc Cucurella. L’Espagnol était la priorité de José Mourinho et de la Casa Blanca pour renforcer le poste de latéral gauche. Pourtant, les Merengues étaient fournis à ce poste. L’an dernier, ils avaient trois spécialistes avec Alvaro Carreras, Fran Garcia et Ferland Mendy. Le premier cité est resté pour concurrencer Cucurella.

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Le second a filé au Betis. Quant à Mendy, il a pris ses quartiers à l’infirmerie après une nouvelle blessure. Ce lundi, l’ancien joueur de l’OL a donné de ses nouvelles après l’entraînement. « La récupération de la blessure ? Bien, bien… mieux », a-t-il lancé à El Chiringuito. Pour rappel, Ferland Mendy (31 ans, 0 match) a joué son dernier match le 3 mai dernier. Depuis, il souffre d’une déchirure du tendon avec une séparation osseuse.