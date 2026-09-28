Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Real Madrid : Ferland Mendy donne de ses nouvelles

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ferland Mendy sous le maillot du Real Madrid. @Maxppp

Cet été, le Real Madrid a recruté Marc Cucurella. L’Espagnol était la priorité de José Mourinho et de la Casa Blanca pour renforcer le poste de latéral gauche. Pourtant, les Merengues étaient fournis à ce poste. L’an dernier, ils avaient trois spécialistes avec Alvaro Carreras, Fran Garcia et Ferland Mendy. Le premier cité est resté pour concurrencer Cucurella.

La suite après cette publicité

Le second a filé au Betis. Quant à Mendy, il a pris ses quartiers à l’infirmerie après une nouvelle blessure. Ce lundi, l’ancien joueur de l’OL a donné de ses nouvelles après l’entraînement. « La récupération de la blessure ? Bien, bien… mieux », a-t-il lancé à El Chiringuito. Pour rappel, Ferland Mendy (31 ans, 0 match) a joué son dernier match le 3 mai dernier. Depuis, il souffre d’une déchirure du tendon avec une séparation osseuse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Ferland Mendy

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Ferland Mendy Ferland Mendy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier