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Officiel Ligue 1

Ligue 1 : AJ Auxerre - PFC et PSG - ESTAC décalés

Par Maxime Barbaud
1 min.
Senny Mayulu @Maxppp
PSG Troyes
winamax
1 1.08 N 9.00 2 13.5 1er pari remboursé

Il y aura encore des matchs décalés pour la prochaine journée de Ligue 1. Confrontée à un contexte social toujours tendu et à la forte mobilisation des forces de police, la Ligue vient d’informer que les matchs Auxerre-PFC et PSG-Troyes seront légèrement déplacés. Le premier match devait avoir lieu ce samedi à 17h15. Le coup d’envoi sera finalement donné à 19h. Pour le second, la rencontre aurait dû se tenir le même jour, le samedi 7 novembre, à 20h45. Elle aura finalement lieu 20 minutes plus tard, à 21h05.

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«À la demande de la Préfecture de l’Yonne, le coup d’envoi de la rencontre AJ AuxerreParis FC, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le samedi 7 novembre à 17h15, est décalé le même jour à 19h00 sur Ligue 1+, informe la LFP ce mercredi. En conséquence, le coup d’envoi de la rencontre Paris Saint-GermainESTAC Troyes, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le samedi 7 novembre à 20h45, est décalé le même jour à 21h05 sur Ligue 1+.»

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