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Exclu FM Ligue 2

Fin compliquée entre Boulogne et Lucas Clément, qui devrait rejoindre Amiens

Par Santi Aouna
Les supporters de Boulogne sur Mer @Maxppp

Pour son retour (in extremis, à la faveur de la rétrogradation de l’AC Ajaccio) en Ligue 2, Boulogne-sur-Mer a finalement obtenu son maintien sans trop de difficultés. 12e du championnat à deux journées de la fin, le club sera toujours au rendez-vous l’an prochain dans l’antichambre de l’élite.

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En interne, il y aura du changement durant cette intersaison. D’après nos informations, Lucas Clément, le responsable du recrutement, va s’en aller pour rejoindre Amiens, qui lui s’apprête à descendre en National. Mécontent, Boulogne a verrouillé les accès au vestiaire et aux locaux à son futur ex-dirigeant.

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