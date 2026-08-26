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Ligue des Champions

OL - Fenerbahçe : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
OL-FENER @Maxppp
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Ce mercredi, la Ligue des Champions 2026/2027 reprend ses droits. On a le droit à un barrage crucial entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe après le match nul 1-1 de l’aller. Les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Tyler Morton, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. Devant, Loïs Openda est en pointe avec Ernest Nuamah et Malick Fofana sur les ailes.

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De leur côté, les Turcs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké et Archie Brown en défense. N’Golo Kanté et Mattéo Guendouzi composent l’entrejeu avec Talisca un cran plus haut. Devant, Vedat Muriqi est en attaque avec Mason Greenwood et Oğuz Aydın à ses côtés.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

Lyon

4-3-3
Officielle

Fenerbahçe :

Fenerbahce

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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