Bayer Leverkusen : Xabi Alonso a l’Europe à ses pieds

C’est ce qu’on appelle réussir ses débuts. Depuis sa nomination sur le banc du Bayer Leverkusen le 5 octobre dernier, Xabi Alonso ne cesse d’impressionner son monde. Il faut dire qu’en plus de produire un football agréable, son équipe enchaîne les bonnes performances. Preuve en est, 17e de Bundesliga au moment de son arrivée sur le banc, la formation allemande pointe désormais à la 6e place du classement et est aussi qualifiée pour les demi-finales de Ligue Europa. De beaux résultats pour le jeune coach espagnol qui a fait ses armes du côté de la réserve de la Real Sociedad pendant trois saisons (2019-2022). Et ses joueurs semblent parfaitement adhérer à son discours et à sa philosophie de jeu.

«Il impose le respect par rapport à sa carrière. Donc forcément, tu es très à l’écoute quand il donne un conseil. Il a apporté beaucoup de charisme. C’est un mec qui a la notion de la gagne naturelle. Partout où il est passé, il a gagné. Il a ramené l’importance de la victoire. Après, il nous a demandé des choses simples au départ, et ça reste un Espagnol, donc il aime le foot, le beau jeu, c’est plaisant», nous confiait d’ailleurs Amine Adli récemment. Et visiblement, l’ancien toulousain n’est pas le seul à penser du bien de l’ex-international espagnol (113 sélections) qui a une très belle cote auprès des dirigeants européens. Avec la valse des entraîneurs qui se profile cet été, plusieurs grosses écuries européennes ont ciblé le profil de l’ancien joueur de Liverpool.

Le Real Madrid aura de la concurrence

Ce mercredi, la presse allemande révèle que le mois de mai risque d’être très agité du côté du Bayer Leverkusen et du Real Madrid. Alors que Carlo Ancelotti est sur le départ et que la Fédération brésilienne, qui est très intéressée par le technicien italien, a fixé une deadline au 25 mai, les dirigeants madrilènes étudient déjà des pistes. Et selon BILD, Florentino Perez estime que Xabi Alonso est la solution idéale. L’emblématique président du Real Madrid considère que son ancien milieu de terrain (2009-2014) a toutes les qualités pour entraîner une équipe comme le Real Madrid. Il est loué pour sa capacité à travailler sous pression en plus d’être tactiquement flexible et connaît très bien la maison. Mais si les Merengues veulent récupérer Xabi Alonso, il faudra faire face à une grosse concurrence.

En effet, le Real Madrid n’est évidemment pas le seul sur ce dossier. Du côté de l’Angleterre, le Mirror révèle que Xabi Alonso est la priorité numéro un de… Tottenham. Les Spurs, qui ont limogé Antonio Conte et qui galèrent toujours autant depuis, sont impressionnés par les derniers résultats du technicien espagnol. Alors que la piste Julien Nagelsmann s’est refroidi ces derniers temps, et que Feyenoord semble déterminé à conserver son coach Arne Slot (autre cible de Tottenham), Xabi Alonso est donc devenu la piste numéro un. En Angleterre, Chelsea, qui coule toujours autant en Championnat et qui ne conservera pas Lampard (qui a déjà connu 6 défaites en 6 matches sur le banc des Blues) a aussi coché le nom de l’ancien du Bayern Munich.