Liverpool : Jeff Bezos prêt à racheter des parts ?

Jeff Bezos pourrait bientôt faire son entrée dans le capital de Liverpool. Selon les informations de Sky News, le fondateur d’Amazon a été approché pour rejoindre un consortium d’investisseurs mené par Amit Bhatia, gendre du magnat de l’acier Lakshmi Mittal, qui négocie actuellement l’acquisition d’une participation minoritaire au sein du club anglais. Si rien n’est encore acté et que le milliardaire américain n’aurait pas pris de décision définitive, les discussions seraient bien engagées autour d’un projet valorisant Liverpool à au moins six milliards de dollars. Le consortium pourrait acquérir jusqu’à 30 % des parts du club détenu par Fenway Sports Group.

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Présent à la tête de Liverpool depuis 2010, Fenway Sports Group a confirmé avoir reçu une manifestation d’intérêt de la part du groupe conduit par Amit Bhatia pour un investissement stratégique. Une éventuelle arrivée de Jeff Bezos constituerait un nouveau symbole de l’influence grandissante des investisseurs américains dans le football anglais, alors que près de la moitié des clubs de Premier League sont déjà contrôlés par des capitaux venus des États-Unis. Aucune des parties n’a toutefois confirmé l’implication du fondateur d’Amazon, dont les représentants ont été sollicités par Sky News sans répondre dans l’immédiat.