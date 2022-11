Tottenham : Harry Kane conseille une star du tennis

Encore buteur contre Liverpool, hier soir, dans la défaite de son équipe contre Liverpool en Premier League (15e journée, 1-2), le serial buteur Harry Kane continue d'assumer son statut de star sur et en dehors des terrains. Influent, l'attaquant âgé de 29 ans a enfilé le costume de mentor auprès de Emma Raducanu, une joueuse de tennis professionnelle, qui a déjà remporté un grand chelem (US Open) alors qu'elle a seulement 19 ans. The Athletic a expliqué cela.

Avant d'avoir son statut de star, l'Anglais a travaillé et connu beaucoup de prêts avant de s'imposer définitivement, ce qui lui a valu le respect de l'industrie sportive. Emma Raducanu a donc demandé conseil à l'international anglais des Three Lions, sur comment gérer sa carrière etc... Elle avait d'ailleurs déclaré à la Women's Tennis Association : « L'un de mes joueurs de football préféré est probablement Harry Kane parce qu'il est le capitaine de l'Angleterre et qu Il est super professionnel (...). J'ai vraiment l'impression de pouvoir en tirer des leçons ».