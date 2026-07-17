Joan Laporta dévoile son favori pour la finale du Mondial

À deux jours de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Joan Laporta a livré son pronostic. Interrogé par Sport, le président du FC Barcelone estime que la Roja part avec un léger avantage et la voit soulever le trophée dimanche.

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« L’Espagne va gagner. Nous avons la meilleure équipe », a assuré le dirigeant catalan. Laporta a toutefois ajouté qu’un élément pourrait être déterminant : « si l’arbitre impose son autorité, l’Espagne aura plus de chances de remporter le match. » Pour lui, cette finale oppose « le meilleur match de football que le monde puisse offrir », entre deux sélections aux styles bien différents.