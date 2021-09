Brest : Romain Philippoteaux prêté à Dijon

Romain Philippoteaux (33 ans) quitte le Stade Brestois. Le milieu offensif est prêté pour une saison à Dijon.

La suite après cette publicité

Ce dernier a déjà évolué en Bourgogne entre janvier 2013 et janvier 2015, avec beaucoup de réussite (16 réalisations en 72 apparitions Ligue 1 et 2 confondues).

Brest et Dijon ont trouvé un accord pour le prêt de Romain Philippoteaux (33 ans).

Arrivé au Stade Brestois en sep. 2020 en provenance de Nîmes, il a disputé 21 matches avec les Ty-Zefs (2 buts et 1 passe).

Le @SB29 lui souhaite toute la réussite possible cette saison à Dijon. pic.twitter.com/gcshCdJl0r