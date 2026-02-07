Menu Rechercher
Barça : le nouveau golazo de Lamine Yamal

Par Josué Cassé
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone 3-0 Majorque

Dans le cadre de la 23e journée de Liga, le FC Barcelone n’a pas tremblé pour se défaire de Majorque (3-0). Une victoire permettant aux hommes d’Hansi Flick de conforter leur première place. Une rencontre durant laquelle un certain Lamine Yamal a une nouvelle fois brillé.

beIN SPORTS
[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA
🤯 Bombazo de Lamine Yamal !!!
🔥 Quelle frappe incroyable du crack barcelonais pour faire le break !
Alors que les Culers étaient déjà devant au tableau d’affichage, le prodige espagnol a fait le break d’une sublime frappe à l’entrée de la surface. En fin de match, Marc Bernal a finalement parachevé le succès des siens.

Pub. le - MAJ le
