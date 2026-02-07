Barça : le nouveau golazo de Lamine Yamal

Dans le cadre de la 23e journée de Liga, le FC Barcelone n’a pas tremblé pour se défaire de Majorque (3-0). Une victoire permettant aux hommes d’Hansi Flick de conforter leur première place. Une rencontre durant laquelle un certain Lamine Yamal a une nouvelle fois brillé.

La suite après cette publicité

Alors que les Culers étaient déjà devant au tableau d’affichage, le prodige espagnol a fait le break d’une sublime frappe à l’entrée de la surface. En fin de match, Marc Bernal a finalement parachevé le succès des siens.