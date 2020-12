Atlético : les plans de Diego Costa pour son avenir

La nouvelle est tombée dans la soirée de dimanche, et a été confirmée par plusieurs médias ibériques : Diego Costa veut quitter l'Atlético dès cet hiver, et a même demandé à ses dirigeants une résiliation de contrat. Des raisons personnelles étaient évoquées, mais le principal concerné a l'intention de continuer à évoluer au plus haut niveau. Il sait qu'au Wanda Metropolitano, il sera toujours derrière Luis Suarez dans la hiérarchie.

Comme l'explique AS, il souhaite continuer d'évoluer en Europe. Il estime qu'il a encore deux ou trois ans dans l'élite du football et Arsenal suivrait le dossier de près. L'hypothèse d'un retour au Brésil n'est pas d'actualité pour le moment pour l'attaquant de 32 ans, qui enchaîne les pépins physiques. Avis aux intéressés...