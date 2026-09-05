Galatasaray : Rafael Leão a fait sa grande première

Rafael Leão a réussi ses débuts avec le Galatasaray. Entré en jeu à la 68e minute face à l’Istanbul Basaksehir, le Portugais s’est rapidement montré décisif dans la victoire des siens (3-2). L’ancien Milanais a notamment participé à l’action du deuxième but de Lucas Torreira, avec une belle passe du gauche pour Jakobs, avant de provoquer l’expulsion de Bozok quelques minutes plus tard.

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Déjà en tête du championnat avec dix points en quatre journées, le Galatasaray peut désormais se tourner vers la Ligue des champions. Leao disputera son premier match européen sous ses nouvelles couleurs face au Sporting CP, son club formateur. Il découvrira ensuite l’Atatürk Olimpiyat Stadyumu avec la réception de Kocaelispor. Le Milan est déjà loin derrière lui.