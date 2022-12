La presse mondiale rend hommage au Roi Pelé

« Pour toujours, le roi Pelé »

La mort du Roi Pelé, à l’âge de 82 ans, fait la Une de tous les journaux du monde, mais c’est encore plus vrai au Brésil. Edson Arantes do Nascimento s’est éteint ce 29 décembre 2022, à l’hôpital Albert Einstein de São Paulo, entouré de sa famille et de ses amis, après plusieurs mois d’un long combat contre un cancer du côlon. Même si la nouvelle n’est pas une surprise c’est un drame au Brésil, le départ d’une des plus grandes légendes du ballon rond, celle qui a ramené trois étoiles à la Seleção. La presse brésilienne lui rend bien hommage ce vendredi, avec Extra qui titre sobrement « Pelé » avec une couverture en noir et blanc. O Dia aussi fait la simplicité et titre « pour toujours, le roi Pelé ». De son côté, le Correio Braziliense insiste également sur cette éternité qui entoure à tout jamais la légende de buteur brésilien.

« Il était une fois O Rei »

Globalement, la nouvelle fait la Une de tous les journaux de la planète. Et c’est aussi le cas en Europe donc, avec O Jogo qui voit Pelé partir « pour l’éternité ». En Angleterre aussi, la nouvelle fait la couverture des quotidiens comme ici avec le Daily Mail qui titre : « au revoir le plus grand ». C’est aussi comme ça que l’appelle le Daily Mirror dans son édition du jour : « le plus grand ». Et c’est l’impression qui domine en voyant toutes ses Unes de journaux, unanimes. Il était le premier, celui qui a montré la voie, d’où son surnom de Roi. En Italie aussi, les médias lui rendent hommage, à l’image de La Gazzetta dello Sport qui a fait une édition complète sur le Brésilien et sa carrière. « Il était une fois O Rei », titre le journal au papier rose. « O Rei est mort », titre aussi le Corriere dello Sport. Même chose en Espagne, avec tous les quotidiens qui font leur couverture sur la disparition du Roi Pelé. À noter l’originalité de As qui a choisi de mettre à l’honneur les pieds du génie brésilien, qui ont inscrit 1000 buts selon la légende.

« Seleciao » Pelé !

En France aussi la nouvelle fait les gros titres des journaux. C’est le cas de L’Équipe qui a fait également une édition spéciale, qui retrace les grands moments d’histoire de la carrière de Pelé. « Il est était un Roi », placarde le quotidien sur sa Une. Cela fait également la couverture des journaux régionaux comme Le Parisien, mais aussi Le Progrès. Même les journaux nationaux d’information générale en font leur Une, à l’image de Libération qui titre « Seleciao » !