Où jouera Endrick en février, une fois le mercato hivernal conclu ? Ces derniers jours, les rumeurs vont bon train concernant un départ de l’attaquant de 20 ans, qui est globalement peu utilisé par son entraîneur José Mourinho à Madrid. Suivi par le Sporting CP, l’AC Milan et la Roma entre autres, le joueur a pu bénéficier d’un peu de temps de jeu pendant cette trêve, étant titulaire et buteur face à Singapour avec le Brésil ce mardi par exemple.

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Interrogé sur son avenir après ce match, Endrick a expliqué que c’est son coach qui décidera. « Je pense que c’est une décision de Mourinho. Moi je suis toujours prêt pour aider le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. J’espère pouvoir y passer ma vie, pour aider le club et mes coéquipiers », a répondu l’attaquant. Rendez-vous en janvier.