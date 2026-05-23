Al-Nassr : Cristiano Ronaldo sort du silence après le sacre en Saudi Pro League
Il l’attendait depuis très longtemps. Ce jeudi, Al-Nassr a enfin remporté la Saudi Pro League. Une première depuis 2019 et surtout un premier titre pour Cristiano Ronaldo depuis son arrivée en Arabie saoudite. Le quintuple Ballon d’or attendait ça depuis très longtemps et aura largement contribué au sacre des siens avec 28 buts en 30 matches de championnat.
Ce samedi, après la célébration de ce vendredi, CR7 est sorti du silence via une publication sur ses réseaux sociaux. «Nassrawis… quelle saison ! Dès le premier jour, nous savions ce que nous voulions et ce qu’il faudrait pour y parvenir. Nous avons travaillé, lutté et donné tout ce que nous avions à chaque entraînement et à chaque match. Ce n’était pas un chemin facile, mais nous l’avons parcouru ensemble. Merci de croire en nous et de rester à nos côtés à chaque étape du parcours.»
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