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Al-Nassr : Cristiano Ronaldo sort du silence après le sacre en Saudi Pro League

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Il l’attendait depuis très longtemps. Ce jeudi, Al-Nassr a enfin remporté la Saudi Pro League. Une première depuis 2019 et surtout un premier titre pour Cristiano Ronaldo depuis son arrivée en Arabie saoudite. Le quintuple Ballon d’or attendait ça depuis très longtemps et aura largement contribué au sacre des siens avec 28 buts en 30 matches de championnat.

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Cristiano Ronaldo
Nassrawis… what a season. From day one, we knew what we wanted and what it would take to get there. We worked, fought and gave everything in every training and every game. It wasn’t an easy road, but we did it together. Thank you for believing in us and standing by our side every step of the way.
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Ce samedi, après la célébration de ce vendredi, CR7 est sorti du silence via une publication sur ses réseaux sociaux. «Nassrawis… quelle saison ! Dès le premier jour, nous savions ce que nous voulions et ce qu’il faudrait pour y parvenir. Nous avons travaillé, lutté et donné tout ce que nous avions à chaque entraînement et à chaque match. Ce n’était pas un chemin facile, mais nous l’avons parcouru ensemble. Merci de croire en nous et de rester à nos côtés à chaque étape du parcours.»

Pub. le - MAJ le
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