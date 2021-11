Barça : Xavi avoue ne pas mériter la victoire à Villarreal

2 sur 2 pour Xavi Hernandez en Liga. L'entraîneur espagnol a glané sa deuxième victoire en championnat depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone avant la dernière trêve internationale, et ce sur le terrain de Villarreal (3-1). Un succès acquis en seconde période, qui leur permet de revenir à trois points du top 4. L'ancien milieu de terrain blaugrana s'est exprimé après la rencontre, avouant que le sous-marin jaune aurait pu connaître un meilleur sort si le Barça n'avait pas eu le brin de chance nécessaire pour ce succès.

«Nous avons moins dominé que ce que j'attendais mais à la fin nous avons trouvé le but avec Memphis, a déclaré le technicien de 41 ans. Nous avons joué contre une grande équipe, au niveau de la Ligue des champions, très bien préparée tactiquement et nous avons bien défendu mais ils ont marqué sur une rentrée de touche stupide. Ce sont trois points d'or. Vu comment on est, c'est de l'eau bénite. Nous devons être honnêtes et nous avons eu un peu de chance. Villarreal ne méritait pas de perdre, contrairement à nous mardi, mais nous devons apprécier la victoire. C'est formidable sur un terrain très difficile. Les joueurs le méritent.»

