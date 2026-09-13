OL : Paulo Fonseca explique ce qui a manqué face au PFC

Après son match nul face au Paris FC (0-0), Paulo Fonseca a livré son analyse de la prestation de l’OL. Le technicien portugais estime que cette rencontre s’est surtout jouée sur le plan tactique, avec deux équipes capables de se créer des occasions franches. Malgré une première période où Lyon a pris davantage l’initiative, les Rhodaniens n’ont pas réussi à concrétiser leurs situations.

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« C’était vraiment tactique, peut-être. Ce n’était pas un bon match à voir parce que c’était très tactique. Pour nous, les entraîneurs, c’était très intéressant. Je pense que le résultat est logique. On a pris l’initiative en première mi-temps, mais c’est arrivé avec des situations très dangereuses. Un match, c’est une opportunité claire pour les deux équipes de marquer. On n’a pas pris de but, l’équipe était consistante défensivement », a expliqué Fonseca au micro de Ligue 1+.