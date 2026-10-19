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Premier League

Tottenham : De Zerbi ne veut plus parler de Richarlison

Par Valentin Feuillette
1 min.
Richarlison @Maxppp

Roberto De Zerbi a pris ses distances avec le feuilleton Richarlison à Tottenham. L’attaquant brésilien de 29 ans n’a plus joué avec l’équipe première depuis la défaite contre Brentford (0-3) en août. Après avoir échoué à quitter le club cet été, malgré des pistes menant à son ancien club Everton et à Vasco da Gama, il a été écarté de la liste des 25 joueurs inscrits en Premier League et rétrogradé chez les moins de 21 ans. Il a récemment disputé la Jersey Mike’s Trophy, marquant contre Cheltenham Town (2-2) avant de manquer la qualification lors d’une séance de tirs au but perdue 7-6. Malgré cette mise à l’écart, le Brésilien a été salué pour son professionnalisme auprès des supporters.

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Interrogé dimanche sur cette situation, De Zerbi a clairement renvoyé la responsabilité à la direction des Spurs. « Ce n’est plus mon problème. Vous devez poser la question à Vinai ou à Johan. Ce n’est pas mon problème. Je sais qu’en tant qu’entraîneur, je dois apporter mon soutien et assumer les responsabilités, même quand ce n’est pas à moi qu’elles incombent. Je n’ai pris aucune décision dans cette situation », a lâché le technicien italien. Il a néanmoins laissé la porte ouverte à une discussion avec son joueur. « S’il veut me parler, il peut me trouver dans mon bureau de 8 h 30 jusqu’au soir. Mais je ne veux plus en parler, car je me concentre sur le match contre Coventry. »

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