Allemagne : Jürgen Klopp évoque enfin le cas Paris Brunner

Bluffant depuis le début de saison avec l’AS Monaco (8 buts, 1 passe décisive), Paris Brunner va encore devoir patienter avant de connaître sa première convocation avec l’Allemagne. L’attaquant de 20 ans ne figurait pas dans la liste dévoilée par Jürgen Klopp ce jeudi, mais il reste un joueur suivi par le sélectionneur. En conférence presse, Klopp a été invité à s’exprimer sur le sujet.

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«On essaye de commencer à travailler ensemble», a indiqué l’ancien coach de Liverpool. D’après Sky Sports Germany, les deux hommes auraient eu un échange par téléphone ces dernières semaines. Pour rappel, Paris Brunner est également éligible pour représenter la République Démocratique du Congo.