Alors que le Real Madrid a enchaîné un neuvième succès consécutif hier soir face au Celta de Vigo (2-1) grâce à des buts de Jude Bellingham (66e) et Carlos Espí (85e) en fin de match, la Maison Blanche met plus que jamais la pression sur le Barça au classement de la Liga. Une victoire arrachée dans le money-time au Bernabéu qui confirme la dynamique implacable des hommes de José Mourinho, portés par un collectif capable de renverser la situation jusqu’au bout comme souvent.

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Après la rencontre, le technicien portugais a également tenu à adresser un message fort à Rafael Nadal, qui a fraîchement rejoint le conseil d’administration du club madrilène : « pour conclure, je voulais mentionner à quel point c’est un grand honneur pour moi d’avoir une personne comme Rafael Nadal en tant que membre du conseil d’administration. » Un hommage appuyé qui vient saluer l’arrivée de la légende du tennis dans l’organigramme merengue et renforcer un peu plus l’élan autour du Real Madrid.