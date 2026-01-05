PFC : Maxime Lopez choqué par le PSG

Après la défaite du Paris FC contre le PSG au Parc des Princes, lors de la 17e journée de Ligue 1, l’ancien joueur de l’OM, Maxime Lopez, s’est arrêté en zone mixte et a reconnu que les troupes de Luis Enrique étaient bien trop supérieures pour espérer mieux. Il a même avoué n’avoir jamais croisé le fer avec une équipe parisienne aussi solide dans sa carrière.

«Deux voire trois classes d’écart. On est venus avec nos armes… Il n’y a rien à dire, faut être honnête, il nous manquait trois joueurs très importants (parmi lesquels Simon, Kebbal, Krasso, Lees-Melou…), on ne peut pas se permettre d’avoir des manques comme ça. Évidemment, les gens diront « ils ont mis le bus » mais quand on voit le niveau du PSG, à part faire ça, il y a quoi à faire ? On a vu que comme ça, on arrive à égaliser. Le deuxième but qu’on prend, il est venu trop tôt (deux minutes après l’égalisation) mais je suis fier de l’équipe, on a montré un beau visage. C’est très fort en face. Je n’ai jamais trouvé le PSG aussi fort dans la maîtrise. C’est ouah, c’est quelque chose». Revanche dans une semaine, lundi prochain, en Coupe de France.