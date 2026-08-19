OM : Timothy Weah encense Bruno Genesio, «pour moi, c’est le coach parfait»

La saison de Ligue 1 redémarre dans 2 jours avec un premier match entre l’OM et Strasbourg (ce vendredi à 20h45) au Vélodrome. L’intersaison a été animée à Marseille, et ce n’est pas encore fini. Bruno Genesio a lui amené un peu de calme. Timothy Weah est déjà convaincu.

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«Je respecte beaucoup le coach depuis ses années à Lille et à Rennes, explique dans un premier temps le nouveau capitaine, avant d’aborder la philosophie de son entraîneur. On veut attaquer, être agressif, être dans le pressing. C’est quelqu’un de calme, et on a besoin de ça ici. Pour moi, c’est le coach parfait.» L’intéressé appréciera.