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Italie : Roberto Mancini serait tout proche d’un retour !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Roberto Mancini, lorsqu'il était sélectionneur @Maxppp

L’équipe nationale d’Italie n’a toujours pas trouvé de successeur à Gennaro Gattuso. Engluée dans un sacré bourbier depuis qu’elle a raté son billet pour la Coupe du Monde, la Nazionale pourrait voir revenir l’un de ses piliers.

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Selon le journaliste spécialisé du mercato Mateo Moretto, Roberto Mancini serait très proche de faire son come-back sur le banc de la sélection nationale. Vainqueur de l’Euro 2021, « Mancio » avait claqué la porte de la Nazionale pour aller en Arabie saoudite. Depuis, il s’est dit ouvert à un retour.

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