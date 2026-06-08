Italie : Roberto Mancini serait tout proche d’un retour !

L’équipe nationale d’Italie n’a toujours pas trouvé de successeur à Gennaro Gattuso. Engluée dans un sacré bourbier depuis qu’elle a raté son billet pour la Coupe du Monde, la Nazionale pourrait voir revenir l’un de ses piliers.

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Roberto Mancini è vicinissimo al ritorno sulla panchina della Nazionale italiana.



Ultimi dettagli prima della firma sul contratto.



Le ultime su Youtube: https://t.co/t45u3zr89k pic.twitter.com/xcDrvqkjly — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 8, 2026

Selon le journaliste spécialisé du mercato Mateo Moretto, Roberto Mancini serait très proche de faire son come-back sur le banc de la sélection nationale. Vainqueur de l’Euro 2021, « Mancio » avait claqué la porte de la Nazionale pour aller en Arabie saoudite. Depuis, il s’est dit ouvert à un retour.