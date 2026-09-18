Équipe de France : la conférence de presse de Zinedine Zidane en intégralité

«C’est un choix, je voulais prendre 20 joueurs et pas 22 ou 23 joueurs. Je ne voulais pas voir des joueurs en tribunes. Pourquoi eux ? Cette fois-ci, c’était comme ça mais il n’y a rien contre. Ils sont sélectionnables et ils candidatent pour la prochaine liste. J’ai fait le choix de prendre de nouveaux joueurs mais ils n’ont pas reculé dans la hiérarchie».