Équipe de France : la conférence de presse de Zinedine Zidane en intégralité
C’est ce vendredi à 18h que Zinedine Zidane communique sa toute première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Suivez en direct la conférence de presse annonçant les joueurs convoqués pour les 4 matchs de Ligue des Nations à venir face à la Turquie, la Belgique, l’Italie et à nouveau les Diables Rouges.
Zidane sur l’attente des supporters des Bleus
«Ils veulent voir l’équipe gagner. Ils veulent juste continuer de voir l’équipe de France gagner, juste ça».
Zidane a un capitaine et trois adjoints
« Ils sont tous identifiés mais vous n’aurez pas encore les noms. Il y a 4 capitaines. » Plus tôt le sélectionneur a révélé avoir confié le brassard à Kylian Mbappé.
Zidane explique les absences de Gusto et Akliouche
«C’est un choix, je voulais prendre 20 joueurs et pas 22 ou 23 joueurs. Je ne voulais pas voir des joueurs en tribunes. Pourquoi eux ? Cette fois-ci, c’était comme ça mais il n’y a rien contre. Ils sont sélectionnables et ils candidatent pour la prochaine liste. J’ai fait le choix de prendre de nouveaux joueurs mais ils n’ont pas reculé dans la hiérarchie».
Zidane s’inspire de Jacquet et de Lemerre
« Je prends de tous le monde, en clubs et en sélection. On essaye de prendre des choses qui nous intéressent. Bien sûr, les plus emblématiques en équipe de France, Aimé bien sûr, mais aussi Roger Lemerre. Je pense aux moments passés ensemble en tant que joueur. »
Mbappé peut jouer à tous les postes offensifs selon Zidane
« Il est capable de jouer dans les trois positions. Je l’aime beaucoup par exemple à gauche. »
Six joueurs de Serie A présents dans la liste
Six joueurs de Serie A ont été sélectionnés : Mike Maignan (AC Milan), Pierre Kalulu (Juventus), Andy Diouf (Inter Milan), Manu Koné (AS Rome), Lucas Da Cunha (Côme) et Adrien Rabiot (AC Milan).
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