Xabi Alonso tape du poing sur la table pour Kylian Mbappé : « Nous ne sommes pas des kamikazes »

Un Clasico n’est jamais un match à part. Ce dimanche (20h), le Real Madrid et le FC Barcelone se donnent rendez-vous en Arabie saoudite pour le choc tant attendu entre les deux cadors espagnols en finale de la Supercoupe d’Espagne. Une affiche particulière pour les deux mastodontes et qui fait saliver à l’idée d’un duel qui tient toutes ses promesses. Pour pimenter encore ce match à grand enjeu, les Merengues pourront compter sur le retour de Kylian Mbappé.

Blessé depuis plusieurs semaines au genou, le Bondynois est présent dans le groupe pour affronter le Barça ce dimanche. Un retour providentiel et qui offre encore plus d’armes aux Merengues avant cette rencontre. Ce samedi, Xabi Alonso était présent en conférence de presse pour parler du champion du monde 2018.

Pas de prise de risque inutile

Malgré les excellentes prestations de son remplaçant Gonzalo Garcia à la pointe de l’attaque, le coach ibérique n’a pas caché qu’il était impatient du retour de son buteur français : « il va beaucoup mieux. Avant la Supercoupe, l’idée était qu’il soit prêt juste à temps pour le match contre l’Atlético… Nous avons décidé de ne pas précipiter les choses, mais si nous atteignons la finale, nous envisagerons de le faire jouer. Cela dépendra de son état. »

Relancé sur le traitement express qu’a subi son joueur pour être de retour avec le Real, Xabi Alonso s’est également permis une sortie osée pour expliquer qu’aucun risque n’avait été pris pour précipiter ce retour : « c’est une décision que nous devons prendre ensemble, le staff technique, les joueurs et les médecins. Nous devons évaluer le risque, savoir où nous en sommes et ce qui est en jeu. Nous ne sommes pas kamikazes… c’est un risque maîtrisé. » Vous l’aurez compris, Kylian Mbappé est de retour en forme avec le Real Madrid et prêt à répondre présent dès ce dimanche.