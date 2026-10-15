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Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé a deux volontés

Par Josué Cassé
1 min.
Man City 2-4 PSG

Présent en zone mixte après la victoire du PSG (2-4) face à Manchester City, Ousmane Dembélé a logiquement affiché sa joie malgré une seconde période bien moins maîtrisée. « On a très bien démarré le match en marquant deux buts coup sur coup, on a fait une très bonne première période. En deuxième, on s’est un peu relâchés. City a poussé, mais on va retenir le positif », a ainsi reconnu l’ancien Barcelonais. Relancé, l’attaquant de 29 ans a également fait part de ses deux grandes volontés pour les semaines à venir.

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« On prend match par match, on reste concentrés, on veut finir dans le top 8, mais on sait qu’en octobre et en mars, ce n’est pas la même chanson. On prend énormément de plaisir quand on joue comme ça. On veut être performants à chaque match, aujourd’hui (mercredi, ndlr) c’était un grand match à l’extérieur face au leader de la Premier League. Il faut bien négocier cette première partie de saison, remonter au classement en Ligue 1 et terminer dans le top 8, rien d’autre ». Le message est clair.

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