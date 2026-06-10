C’était annoncé, c’est désormais officiel. Ligue 1+ augmente son tarif pour la saison 2026-2027. L’abonnement, avec engagement d’un an, passe à 19,99 euros par mois, avec la possibilité de regarder sur 2 écrans en simultané. Une hausse qui s’explique par l’ajout du 9e match, récupéré à beIN Sports, et qui permet de posséder 100% des droits de la L1, en direct.

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Les anciens abonnés, ceux de la première saison, auront droit à une ristourne avec un tarif de 16,99 euros pendant 1 an. La Ligue 3 sera également diffusée sur la chaîne créée par la LFP, avec une affiche le jeudi soir à 20h45 et un multiplex à 15h le dimanche. Cela ne gênera pas la programmation de la L1 puisque Ligue 1+ a également officialisé le retour d’un multiplex, de 4 rencontres, le samedi soir à 20h45.