Loin du Real Madrid, Vinicius Junior retrouve des couleurs. Il profite de cette trêve internationale pour faire le plein de confiance avec la Seleçao. Après un doublé contre le Japon (défaite 3-2), l’attaquant de 26 ans s’est carrément offert un triplé face à la (très) modeste équipe de Singapour (victoire 7-0). C’est toujours bon à prendre, lui qui semble au fond du trou en club depuis la reprise. On peut même dire depuis la saison précédente, où ses performances avaient déjà commencé à baisser de manière significative.

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Cette fois, c’est pire. Malgré le retour de José Mourinho sur le banc du Real, et la confiance qu’il lui accorde, le Brésilien est l’ombre de lui-même. Les mauvaises langues disent même qu’il ne s’agit pas de la même personne depuis sa chirurgie esthétique cet été. Avec un petit but marqué (lors de la 2e journée de Liga) en 12 matchs toutes compétitions confondues (en plus de 3 passes décisives), il est en train de perdre sa place dans le onze de départ, au profit du jeune Yan Diomandé.

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Vinicius n’est pas à vendre mais…

La Coupe du Monde et sa prolongation jusqu’en 2032, qui a traîné pendant des mois, ne l’ont pas aidé. Cela a même donné lieu à des rumeurs sur un possible départ en direction d’Arsenal lors du dernier mercato. «Cela a peut-être affecté mon début de saison. De plus, la prolongation de mon contrat, avec toutes ces propositions de clubs l’été dernier, m’a beaucoup perturbé, tout comme la situation au Real Madrid. Mais la saison est encore longue», expliquait-il il y a deux jours en conférence de presse.

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Le Real continue de le soutenir. Cette prolongation longue durée, et la revalorisation qui l’accompagne, l’y obligent de toute façon. D’après El Chiringuito, un transfert n’est pas à l’ordre du jour mais ce dossier n’est pas pour autant complètement fermé. Les Gunners surveillent toujours cette situation au cas où. L’évolution des performances de Vinicius orientera les choix de la Casa Blanca. Celle-ci pourrait accepter une vente au minimum à 150 M€, «peut-être même plus» selon le média, tout en précisant que le joueur «n’est pas à vendre». Du moins à l’heure actuelle.