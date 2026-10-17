Ligue 2 : l’ASSE s’impose face au Red Star et conforte sa place de leader

Saint-Étienne a frappé un grand coup lors de la 9e journée de Ligue 2. En déplacement sur la pelouse du Red Star, son dauphin avant cette rencontre, les Verts se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1), samedi soir. Grâce à ce succès précieux, les hommes de Saint-Étienne confortent leur première place et prennent cinq points d’avance sur le Red Star et Reims, désormais à égalité derrière eux..

La suite après cette publicité

Les Stéphanois ont fait la différence dès la 13e minute grâce à Irvin Cardona, parfaitement lancé par Jakob Breum après un gros travail de Kevin Pedro. Malgré une seconde période davantage dominée par les locaux, les Verts ont su conserver leur avantage tout en se procurant les meilleures occasions. Solides et efficaces, ils peuvent désormais se tourner vers la réception de Nantes, samedi prochain.