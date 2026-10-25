PSG : le maire de Massy confiant pour accueillir le futur stade

Le projet de futur stade du Paris Saint-Germain entre dans une phase décisive, avec un site prioritaire attendu d’ici au 20 décembre. Alors que Paris, Poissy et Massy restent en lice, le maire de cette dernière commune, Nicolas Samsoen, est sorti de sa réserve pour défendre la candidature essonnienne. Dans un entretien accordé aux Échos, l’élu UDI s’est montré confiant quant à la faisabilité du projet : « Je n’ai pas de doute que le projet fonctionne techniquement. » Il assure s’appuyer sur des études qui, selon lui, permettent d’écarter le risque de perturbations majeures pour les riverains liées à l’arrivée des supporters les jours de match.

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Reste une incertitude de taille pour Massy : la possibilité d’un référendum local, qui pourrait freiner la candidature de la commune. Nicolas Samsoen entend toutefois aborder cette échéance sans précipitation, défendant une démarche qu’il souhaite mesurée, loin d’un enthousiasme excessif comme de craintes qu’il juge infondées. Si le PSG choisissait Massy comme option prioritaire, une consultation des habitants pourrait être organisée à la rentrée 2027. La décision attendue dans les prochaines semaines ne scellera pas définitivement l’avenir du projet, mais permettra au club de définir son scénario privilégié tout en gardant les deux autres sites comme solutions alternatives.