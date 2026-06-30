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Coupe du Monde

CdM 2026 : la terrible statistique qui enfonce l’Allemagne

Par Allan Brevi
1 min.
Allemagne 1-1 Paraguay
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1 1.34 N 5.10 2 9.00 bonus 100€

Ce mardi, l’Allemagne a vécu une immense désillusion en s’inclinant face au Paraguay aux tirs au but dès les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Longtemps incapable de trouver la faille face à une sélection paraguayenne parfaitement organisée, la Mannschaft a finalement cédé lors de la séance de tirs au but, quittant prématurément la compétition. Une élimination retentissante qui constitue l’une des premières grandes surprises du tournoi.

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Au-delà de l’échec sportif, cette défaite met fin à une impressionnante série historique. L’Allemagne n’avait plus perdu une confrontation à élimination directe contre une sélection de la CONMEBOL (la confédération sud-américaine) en Coupe du Monde depuis la finale de 2002 face au Brésil. Pendant plus de deux décennies, la Mannschaft avait systématiquement pris le dessus sur les représentants sud-américains. Le Paraguay a donc brisé cette invincibilité et signé l’un des plus grands exploits de son histoire sur la scène mondiale.

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